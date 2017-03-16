"Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди у західному напрямку

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період весняних шкільних канікул з 24 березня по 2 квітня призначила три додаткові потяги в західному напрямку.

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Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", у зазначений період курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 207 Київ - Ужгород, який вирушатиме зі столиці 24 березня, у зворотному напрямку - 26 березня; № 207/239 Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 31 березня, а з Ужгорода - 1 квітня; № 235 Харків - Ужгород, який відправлятиметься з Харкова 24 і 31 березня, а з Ужгорода - 26 березня та 2 квітня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

"У разі зростання попиту на залізничні подорожі у період канікул "Укрзалізниця" планує збільшити кількість додаткових поїздів і періодичність курсування популярних цілорічних поїздів", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на березень-квітень додаткові рейси швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" №728/727 за маршрутом Київ - Харків - Київ та № 736/735 Київ - Запоріжжя - Київ.