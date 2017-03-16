До 15 квітня Адміністрація морпортів подасть свої пропозиції щодо зниження портових зборів

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) має намір провести зустріч з представниками Міністерства фінансів, в ході якої планується обговорити можливі варіанти зниження діючих портових тарифів та зборів, які стягуються із суден у морських торговельних портах країни, а також їх наслідки для економіки.

Про це повідомив на зустрічі з представниками бізнесу виконуючий обов'язки керівника Адміністрації морських портів Райвіс Вецкаганс.

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"Знижувати портові збори до 50% без аналізу наявних інвестпроектів ми не можемо. Ми зараз ведемо роботу над тим, щоб зрозуміти, наскільки ми можемо зменшити портові збори. Знижуючи для бізнесу навантаження зі зборів, ми хочемо бачити, що знижуються наші податкові відрахування (частка обов'язкового відрахування державними підприємствами морської галузі прибутку до держбюджету становить 75% - УНІАН). З цього приводу ми будемо говорити з Міністерством фінансів", - сказав Вецкаганс, уточнивши, що зустріч з представниками Мінфіну запланована на 20 березня.

Керівник Адміністрації морпортів також повідомив, що на даний час АМПУ спільно зі Світовим банком розробляє методику формування ставок портових зборів.

"Методика, яку пропонує Світовий банк, правильна. У нас чітке завдання: до 15 квітня подати свої пропозиції щодо портових зборів, і я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть практичні рішення", - зазначив Вецкаганс.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про намір переглянути діючі портові тарифи і збори в бік їх поетапного зниження двічі на 30%. Тоді ж міністр повідомив про домовленості з Вецкагансом протягом лютого завершити обговорення з цього перегляду тарифів, щоб вже в березні розпочати процес впровадження знижених зборів у портах.

Крім того, раніше Міністерство інфраструктури повідомляло про плани на законодавчому рівні зменшити частку обов'язкового відрахування державними підприємствами морської галузі прибутку в держбюджет до 30% з діючих нині 75%, так як, на думку керівництва міністерства і АМПУ, ця норма не дає можливості підприємству здійснювати інвестиції в оновлення портової інфраструктури в необхідному обсязі.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський порт "Чорноморськ" (колишній Іллічівський), Білгород-Дністровський порти і порт "Південний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і порт "Ольвія" (раніше спеціалізований порт "Октябрськ"). Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.