У розвиток морпортів цього року планується вкласти понад 3 мільярдів гривень - АМПУ

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) в 2017 році планує вкласти в модернізацію і розвиток портової інфраструктури 3,507 мільярда гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМПУ.

"Плановий обсяг капітальних інвестицій в 2017 році - 3507 мільйона гривень, у тому числі 929,8 мільйона гривень – на 6 причалів загальною довжиною – 1,55 тисячі метрів, і на 4 проекту днопоглиблення в двох портах - 1 737,7 мільйона гривень", - зазначили в прес-службі.

Читайте такожГоловою Адміністрації морпортів призначили латвійця Вецкаганса

Зокрема, йдеться про реконструкції підхідного каналу порту "Южний" (загальний обсяг днопоглиблення - до 3,45 мільйона кубометрів), вартість робіт – понад 1 мільярд гривень, глибина – 21 метр.

Також запланована реконструкція водних підходів, маневрових зон і операційних акваторій в "Південному": вартість робіт - майже 1,436 мільярда гривень, глибини складуть - 16-19 метрів.

У планах - реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману морського порту "Чорноморськ", де днопоглиблення становитиме 2,5 мільйона кубометрів, вартість робіт - 720 мільйонів гривень. Крім того, планується реконструкція підхідного каналу "Чорноморську" - до 16 метрів, вартість робіт - 115,3 мільйонів гривень.

Серед запланованих робіт – відновлення будівництва контейнерного терміналу на Карантинному молу Одеського морського порту, де АМПУ є партнером у реалізації проекту дочірнього підприємства "ГПК Україна" компанії "ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ". Вартість проекту – 5,189 мільярда гривень.

Згідно з даними в презентації, оприлюдненій прес-службою АМПУ, підприємство планує реалізувати шість проектів для розвитку портової інфраструктури, зокрема, будівництво причалу 1-з морського порту "Одеса" загальною вартістю 422,4 мільйона гривень; реконструкція гідротехнічної частини причалів № 3-4 морського порту "Маріуполь" – 333,2 мільйона гривень; реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 морського порту "Чорноморськ" – 88,2 мільйона гривень; реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2 морського порту "Чорноморськ" – 700,4 мільйона гривень; реконструкція причалу № 7 морського порту "Одеса" – 1,07 мільярда гривень; будівництво та облаштування альтернативного в'їзду до морського порту "Одеса" – 250 мільйонів гривень.

Також повідомляється, що для створення конкурентних умов для ведення бізнесу в морських портах керівництво АМПУ вважає за необхідне поточного року підтримати паспортні глибини на підходах і акваторіях морських портів, а також переглянути розподільчі баланси між АМПУ та державними портовими операторами.

Крім цього, в 2017 році заплановано застосування міжнародних стандартів контролю в процесі будівництва об'єктів портової інфраструктури (FIDIC), що дозволить іноземним дноуглубительным компаніям почати роботу на українському ринку.

"Наше завдання – запустити задекларовані інфраструктурні та інвестиційні проекти, щоб ці дії побачив український та іноземний бізнес. Ми ставимо перед собою мету рівномірно розвивати порти у всіх регіонах для збалансованої роботи транспортної системи і змінюватися у відповідності з вимогами часу. І вже цього року ми побачимо перші результати нашої роботи", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки керівника АМПУ Райвиса Вецкаганса.

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація морських портів України в 2016 році отримала 3,854 мільярда гривень чистого прибутку, що на 1% більше, ніж у 2015 році. Дохід підприємства становив 7,297 мільярда гривень, що на 5% більше, ніж у 2015 році.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Чорноморськ" і порт "Південний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія". Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.