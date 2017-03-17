Франція приєдналася до відкритої Британією справи про корупцію в Airbus
Минулого року експерти припускали, що європейській аерокосмічній корпорації Airbus може загрожувати розслідування і в США.
Французька влада долучилася до розпочатого Великобританією розслідування щодо Airbus Group, повідомляється на сайті авіаконцерну, передає «Комерсант».
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Компанія нагадує, що в серпні минулого року британське бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) оголосило Airbus Group про початок слідства за фактом звинувачень у шахрайстві, хабарництві та корупції у сфері цивільної авіації.
Тепер розслідування буде проводитися в координації представниками двох країн. Авіаконцерн пообіцяв співпрацювати з обома сторонами слідства.
Минулого року експерти припускали, що європейській аерокосмічній корпорації Airbus може загрожувати розслідування і в США.
Нагадаємо, розпочата Великобританією справа щодо концерну пов'язана з порушеннями під час роботи зі сторонніми консультантами.