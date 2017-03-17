Голова Львівського облавтодору звільнений за неефективну роботу

Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" звільнила директора Львівського облавтодору Андрія І.сліпецького за неефективну роботу.

Про це повідомили в прес-службі державної акціонерної компанії.

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"16 березня 2017 року був звільнений з посади директор Львівського облавтодору - Сліпецький Андрій Степанович, незважаючи на те, що він намагався сховатися від цього рішення на лікарняному. Підставою для цього є системні порушення та недоліки в роботі, зокрема непродуктивний використання та збереження майна підприємства, неефективне використання коштів, наявність високого рівня кредиторської та дебіторської заборгованостей і системне невиконання наказів компанії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прес-службі зазначили, що одним із головних недоліків роботи колишнього керівника облавтодору були суттєві порушення достовірності інформації про діяльність підприємства, яка надавалась керівництву "Автомобільних доріг України".

У лютому поточного року компанія "Автомобільні дороги України" створила і направила контрольно-ревізійну комісію для повної перевірки діяльності Львівського облавтодору через велику кількість скарг на керівника підприємства. В ході роботи комісії керівник облавтодору намагався приховати частину документів і тим самим перешкоджав перевірці.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" є головним виконавцем робіт з утримання доріг загального користування, протяжність яких 170 тисяч кілометрів.

100% акцій компанії належать державі в особі "Укравтодору". До складу держкомпанії входять 33 дочірніх підприємства, які діють у всіх областях України і мають більше 400 філій.