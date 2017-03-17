"Антонов" показав нове відео з українським багатоцільовим літаком Ан-132D

Опубліковано нове відео з фарбуванням українського літака Ан-132D, передали у прес-службі ДП "Антонов". Також у кінці відео можна побачити запуск двигунів.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132.

Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації цього літака.