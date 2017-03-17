"Антонов" показав нове відео з українським багатоцільовим літаком Ан-132D

20:59, 17 березня 2017
Транспорт/Звя'зок
3703

"Антонов" нагадав про новий літак Ан-132D. 

Новий літак Ан-132 був презентований 20 грудня / Фото УНІАН

Опубліковано нове відео з фарбуванням українського літака Ан-132D, передали у прес-службі ДП "Антонов". Також у кінці відео можна побачити запуск двигунів.

Читайте такожУкраїнський транспортний літак-рекордсмен ‪‎Ан-225‬ "Мрія" полетів у свій перший комерційний рейс до Австралії (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132.

Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації цього літака.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#Антонов#Ан-132D