У МВС хочуть запровадити фотофіксацію при техогляді автомобілів (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, в уряді переконані, що запровадження фіксації процесу допоможе подолати хабарництво та ліквідує схеми фіктивного проходження процедури.

Технічний огляд обов'язковий для громадського транспорту та комерційних перевізників пасажирів і вантажів. За задумом, фотодокази процесу перевірки машин мають зберігатися протягом трьох років. "Основний критерій для нас, щоб були ці знімки, щоб машина заїхала в центр, а інше вже – на відповідальності станції, яка проводить технічній контроль. У разі, якщо із транспортним засобом щось трапляється, ми розуміємо, хто проводив, і можна підняти ці матеріали", - пояснив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

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У фотокадр має потрапити державний номер та VIN код автомобіля. Світлини долучаються до акту проходження техогляду. Проблем у цьому в технічних лабораторіях не бачать.

"Це ускладнює роботу неякісних учасників цього ринку", - каже представник однієї з них Сергій Будюк. У владі пояснюють, що контроль за проходженням техогляду посилюють, бо на дорогах досі фіксуються випадки кричущої несправності маршруток, у яких на ходу відлітають колеса або ж у відкриті двері випадають пасажири. Але прості автовласники до перспектив подолати в такий спосіб корупцію ставляться скептично.

Більшість опитаних водіїв обіцяють не давати хабарів за техогляд, якщо процедура буде прозорою та швидкою. Та все ж радять почати з техогляду українських доріг, а не машин, які ними пересуваються.