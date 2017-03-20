Омелян розповів, як електромобілі для населення можуть подешевшати на 40%

Електромобілі для населення можуть подешевшати на 40% після прийняття законопроекту "Про стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні", який передбачає зменшення ПДВ і скасування збору акцизу на імпорт і продаж електромобілів.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив міністр Володимир Омелян під час зустрічі робочої групи, яка працює над заходами щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

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"Електромобілі для населення можуть подешевшати більш ніж на 40%, якщо наш законопроект буде прийнятий", - цитує прес-служба Омеляна.

У прес-службі зазначили, що законопроект передбачає заходи зі стимулювання попиту на електричний транспорт, створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів і розвитку національного виробництва, поліпшення бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу у сфері пасажирських перевезень, розвиток інфраструктури і підвищення комфорту володіння електричним транспортом.

Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник робочої групи по законопроекту "Про стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні" Олександр Озеран, проект закону буде внесений у Верховну Раду приблизно через 2 тижні.

"Законопроект "Про стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні" передбачає зменшення ПДВ та усунення збору акцизу на імпорт і продаж електромобілів. Поки він проходить стадії обговорення і буде внесений у Верховну Раду за 2 тижні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав зміни в Закон "Про Митний тариф" щодо ввізного мита на електромобілі", якими встановлюється нульова ставка ввізного мита на транспортні засоби, оснащені електричними двигунами.

У листопаді 2015 року Верховна Рада не прийняла проект закону №1912 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, що передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного збору операцій з ввезення і постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.