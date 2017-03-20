Boeing пішла на мирову з російською "Енергією": позов за проектом "Морський старт" закрито

Окружний суд Каліфорнії підтвердив мирову угоду між російською РКК "Енергія" і американською корпорацією Boeing про закриття судового позову за боргами проекту "Морський старт". Про це ТАСС розповів генеральний директор російської корпорації Володимир Солнцев.

"16 березня каліфорнійський суд прийняв рішення про те, що судовий позов припиняє своє існування, причому остаточно і безповоротно. Зараз для нас найважливіший момент, що всі судові претензії щодо РКК "Енергія" припинені, і ми розпочинаємо реалізацію програми співпраці, яку підписали спільно з Boeing", - сказав він.

Читайте такожЗаступник глави Космічного агентства Володимир Міхеєв: Якщо не зміниться підхід до космічної галузі, говорити про місце України в космосі взагалі не доведетьсяСеред спільних проектів, які запланували корпорації, Солнцев назвав надання місць американським астронавтам на російських космічних кораблях "Союз", підвищення ефективності сонячних батарей в космічній техніці, співробітництво в галузі уніфікованого стикувального вузла, переговори щодо спільної участі у створенні навколомісячної інфраструктури. "Це достатньо велика програма співпраці", - зазначив глава РКК "Енергія".

"Щодо навколомісячної інфраструктури, то ми дивимося, чи можемо взяти участь у проекті своїм модулем або ще якимось активом, який можемо створити разом з Boeing. Зараз робочі групи над цим думають", - пояснив глава РКК "Енергія".

Згідно з останнім щоквартальним звітом РКК "Енергія", Boeing подав в суд на російську корпорацію у 2013 році про стягнення $92 млн і $130 млн, а також відсотків, які повинен був визначити суд. Така сума утворилася після банкрутства проекту "Морський старт" в 2009 році, коли Boeing здійснив виплати кредиторам і зажадав часткової компенсації витрат з інших учасників проекту. РКК "Енергія", українське КБ "Південне" і "Південмаш" відмовилися повертати компанії Boeing необхідні кошти. Після реорганізації у 2010 році провідну роль у проекті отримала РКК "Енергія".

Після декількох років розглядів у травні 2016 року суд центрального округу Каліфорнії виніс рішення, яким задовольнив вимоги американської корпорації до РКК "Енергія" на суму приблизно $330 млн. 22 липня 2016 року суд припинив судове рішення у зв'язку з тим, що сторони подали заяву про переговори про мирову угоду. 31 грудня 2016 року представники сторін досягли згоди щодо більшості елементів остаточної мирової угоди.

Після цього НАСА вирішило укласти угоду з Boeing про надання місць американським астронавтам на російських кораблях "Союз" для польотів до МКС у 2017-2019 роках. Місця для астронавтів РКК "Енергія" повинна була надати в рамках погашення заборгованості перед Boeing. В російській корпорації підтвердили укладення угоди на продаж п'яти місць в кораблях Союз: по одному в 2017 і 2018 роках і опціон на три місця в 2019 році.

"Морський старт" - міжнародний комерційний проект із створення та експлуатації ракетно-космічного комплексу морського базування. У 1995 році була створена однойменна компанія, засновниками виступили американська корпорація Boeing, російська РКК "Енергія", норвезьке суднобудівне підприємство Kvaerner (нині Aker Solutions), українські КБ "Південне" і ПО "Південмаш". Був проведений ряд комерційних запусків на орбіту за допомогою російсько-українських ракет-носіїв "Зеніт" з плавучої платформи "Одіссей" в Тихому океані. У 2016 році проект викупила дочірня компанія російського авіахолдингу S7 Group.