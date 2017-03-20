Мінінфраструктури планує до 2018 року знизити смертність на дорогах на третину

Міністерство інфраструктури України планує до 2018 року знизити рівень смертності від дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах країни на 30-35%.

"Ми плануємо, що 5% коштів дорожнього фонду з наступного року спільно з співфінансуванням на обласному рівні дозволить скоротити смертність на 30-35%, як закладено в нашій спільній програмі з Євросоюзом", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням президента України Петра Порошенка.

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Він також додав, що минулого року завдяки вжитим заходам смертність на українських автошляхах скоротилася на 20%.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури планує починаючи з 2018 року щорічно спрямовувати на підвищення безпеки на дорогах 5%, або більше 1 мільярда гривень, зібраних у дорожньому фонді коштів, який запрацює з 2018 року.

Раніше Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про плани з 2017 року розпочати будівництво безпечних наземних пішохідних переходів для скорочення смертності на дорогах.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 25 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч осіб, понад 5 мільйонів осіб були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч осіб.

За даними експертів Світового банку, травми і смерть на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 мільярдів доларів.