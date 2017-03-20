Мінінфраструктури восени почне передавати місцеві дороги на баланс облдержадміністрацій

Передача частини доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади у рамках децентралізації управління дорожнім господарством почнеться з осені поточного року, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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«З осені цього року ми плануємо упровадити перші пілотні кейси в областях з передачі доріг у місцеве управління», - повідомив міністр на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням президента України Петра Порошенка.

Омелян зазначив, що в рамках ухвалених торік законів про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни, а також про передачу доріг місцевого значення в управління місцевій владі, з 2018 року в Україні близько 120 тис. км доріг перейдуть на баланс місцевих органів, тоді як в управлінні держави, на балансі Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») залишиться не більш як 50 тис. км доріг.

Міністр уточнив, що в рамках децентралізації «Ууравтодору» облдержадміністрації отримають 35% від наповнення дорожнього фонду, який запрацює з 2018 року.

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«Ми очікуємо цю цифру приблизно у 15 млрд грн, які будуть спрямовані на ремонт і реконструкцію доріг місцевого значення», - наголосив Омелян.

За його словами, міністерство вже погодило розроблений «Укравтодором» план основних заходів з децентралізації управління дорожнім господарством і його фінансування для поетапного упровадження реформи.

«Цього року необхідно створити нормативну базу для переходу в 2018 році на новий механізм фінансування», - зазначив міністр.

За його словами, облдержадміністраціям вже направлені відповідні проекти нормативно-правових актів для погодження переліку доріг, що підлягають передачі на місця.

Крім того, Омелян повідомив про плани в поточному році провести інвентаризацію місцевих доріг.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни порівняно з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тис. км.

У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн.

8 грудня 2016 року Порошенко підписав ухвалені 17 листопада Верховною Радою закони про створення дорожнього фонду, а також про передачу доріг місцевого значення в управління місцевій владі.

Дорожній фонд планується наповнювати за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів в країну, плати за проїзд автодорогами перевантажених транспортних засобів та інших платежів.