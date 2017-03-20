"Укрзалізниця" призначила до Великодня шість додаткових поїздів

Акціонерна держкомпанія ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят призначила шість додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування трьох цілорічних поїздів.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що ці поїзди курсуватимуть у період з 13 по 18 квітня з Києва до Харкова, Львова, Ковеля і Дніпра, а також зі Львова та Харкова - до Ужгорода.

Зокрема, у цей період Україною курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва та Львова 14, 15 і 17 квітня; № 197/198 Київ - Ковель, який відправлятиметься з Києва та Ковеля 15, 17 квітня, № 179 Київ - Дніпро, відправлення зі столиці і Дніпра 15 і 17 квітня, № 185 Львів - Ужгород, відправлення зі Львова і Ужгорода 14 квітня, № 235 Харків - Ужгород, відправлення з Харкова 14, 17 квітня, швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 728/727 Київ - Харків, відправлення з Києва і Харкова 14, 17 квітня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила до Великодня додаткові рейси низки цілорічних поїздів, зокрема, № 63/64 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса, який відправлятиметься у додаткові рейси з Дніпра 14, 16, 18 квітня, у зворотному напрямку - 15, 17 квітня; № 136 Одеса - Чернівці, який відправлятиметься з Одеси 14, 16, 18 квітня; швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 736 Київ - Запоріжжя, відправлення з Києва та Запоріжжя 15 і 18 квітня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

«Укрзалізниця» постійно проводить моніторинг пасажиропотоку, і у разі зростання попиту на перевезення планує збільшити кількість додаткових поїздів і періодичність курсування популярних цілорічних поїздів", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на період весняних шкільних канікул з 24 березня по 2 квітня три додаткові поїзди у західному напрямку, зокрема, з Харкова і Києва до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська. Крім того, компанія збільшила періодичність курсування чотирьох цілорічних поїздів, з них два швидкісних.