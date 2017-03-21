Рада прийняла закон про дороги оборонного значення
Цей закон спростить всі процедури для підвищення обороноздатності держави та потреб української армії.
Верховна Рада України прийняла закон про введення поняття "автомобільні дороги оборонного значення", а також про порядок їх використання і технічні характеристики.
За ухвалення законопроекту №4647 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг оборонного значення" у другому читанні і в цілому проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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"Цим документом ми спростимо всі процедури для підвищення обороноздатності держави та потреб української армії", - зазначив присутній на засіданні парламенту міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про автомобільних дорогах оборонного значення, який спрямований на зміцнення обороноздатності держави при введенні правового режиму воєнного стану, а також законодавчо регулює порядок використання автомобільних доріг оборонного значення в період дії воєнного стану, і їх технічне прикриття.
Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень.
Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.
У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.