Рада прийняла закон про дороги оборонного значення

Верховна Рада України прийняла закон про введення поняття "автомобільні дороги оборонного значення", а також про порядок їх використання і технічні характеристики.

За ухвалення законопроекту №4647 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг оборонного значення" у другому читанні і в цілому проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Читайте такожГройсман – Омеляну: на дороги вже виділено 14 мільярдів, і не треба говорити, що грошей немає

"Цим документом ми спростимо всі процедури для підвищення обороноздатності держави та потреб української армії", - зазначив присутній на засіданні парламенту міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про автомобільних дорогах оборонного значення, який спрямований на зміцнення обороноздатності держави при введенні правового режиму воєнного стану, а також законодавчо регулює порядок використання автомобільних доріг оборонного значення в період дії воєнного стану, і їх технічне прикриття.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.

У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.