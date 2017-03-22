Південнокорейська LG Electronics готується до запуску власної мобільної платіжної системи

Південнокорейська компанія LG Electronics займається створенням власної мобільної платіжної системи LG Pay, для розробки сервісу LG уклала угоду з американською фірмою Dynamics, пише "Комерсант" з посиланням на південнокорейське агентство «Ренхап».

Платіжну систему планується запустити в червні 2017 року. Згідно з угодою, LG Electronics буде використовувати бездротову магнітну технологію, розроблену Dynamics. Технологія дозволяє оплачувати покупки шляхом дотику смартфона до звичайного пристроя для зчитування банківських карт. Незважаючи на те, що сервіс поки офіційно не запушений, у новому смартфоні LG G6 вже встановлено необхідне програмне забезпечення. На інших пристроях система буде доступна після встановлення відповідного оновлення. Сервіс буде діяти на території Південної Кореї. Про плани виходу на міжнародний рівень у компанії поки не розповідали.

Мобільні платіжні системи вже є у компаній Apple, Samsung і Android. За даними консалтингової фірми Boston Retail Partners, більше третини рітейлерів у США — 36% — дозволяють оплатити покупки за допомогою мобільного платіжного сервісу Apple Pay. На другому місці знаходиться система PayPal — її приймають 34% магазинів. На третьому — MasterCard PayPass (25%).