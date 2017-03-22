Україна збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази - Гройсман

Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Ми з року зможемо виділити близько 30 мільярдів гривень, які ми зможемо направити (на фінансування дорожньої інфраструктури - УНІАН). Це втричі більше, ніж минулого року", - сказав він.

За словами прем'єра, дорожня інфраструктура знаходиться в незадовільному стані, а зона руйнування українських доріг збільшилася порівняно з минулим роком.

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"Там, де проводились відповідні роботи, ситуація є нормальною, але в цілому стан доріг в країні абсолютно незадовільний. Цієї зими у нас відбулося збільшення зони руйнування українських доріг, всі ми це бачимо й розуміємо. В цьому році ми маємо можливість збільшити реальне фінансування доріг", - підкреслив Гройсман.

При цьому голова уряду підкреслив, що ремонт доріг має відбуватися під чітким антикорупційним контролем.

"Кошти, які важко надходять у державний бюджет, мали бути використані ефективно", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує поточного року ліквідувати ями та вибоїни на 30 тисяч кілометрів українських автошляхів за 2 мільярди гривень, передбачених у держбюджеті на ці цілі.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.