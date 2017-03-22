Омелян повідомив, коли в Україні почнуться основні ремонтні роботи на дорогах

Основні ремонтні роботи на автомобільних дорогах України шляховики почнуть в кінці березня – початку квітня поточного року, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході засідання уряду.

"Основні роботи ми почнемо з кінця березня – початку квітня. Вже працюють у нас 15 об'єктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях", - сказав Омелян.

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За його словами, дорожники вже оголосили 440 тендерів на виконання робіт, товарів і послуг, з них 148 – на виконання робіт з поточного та середнього ремонту доріг.

При цьому міністр зазначив, що близько 95% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції.

Як повідомляв УНІАН, дорожники з початку поточного року ліквідували понад 557 тисяч квадратних метрів ям і вибоїн на близько 6 тисяч кілометрів автомобільних доріг України.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж 60 мільярдів гривень.