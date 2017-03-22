"Рок-н-рольщики" ногами забивають асфальт: Гройсман прокоментував скандальний ремонт доріг на Полтавщині

Прем’єр-міністр Володимир Грйосман на засідання Кабміну повернув посадовців у реальність щодо стану ремонту доріг ув Україні шокуючим відео, на якому видно, як проходить ремонт дороги на Полтавщині.

"Рок-н-рольщики", які ногами забивають асфальт. Чоловік десять, але тільки двоє – працюють. Я повернув всіх в реальність – як виглядають українські дороги", - сказав прем’єр.

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У той же час Гройсман заявив, що необхідно вводити жорсткий контроль за ремонтом доріг в країні, тоді «місяць-два ситуація виправиться».

«Треба зробити контроль, жорсткий і жорстокий. Відвертатися не можна. Тільки відвернемося, вони або щось вкрадуть, або щось не так зроблять. Я наголошую, що ситуація повинна бути виправлена швидко ", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, у мережі з’явилося чергове відео, на якому зафіксовано порушення укладки асфальту.

З відео зрозуміло, що у Полтаві ремонтники вирішують проблему ям на дорогах за допомогою звичайної землі з узбіччя. «Асфальт кінчився. Де ми його зараз візьмемо?» – відповів ремонтник на обурення водія, пообіцявши не залишати ями в такому стані, а залатати їх наступного дня. Обговорюючи із водієм технологію такого «ремонту» дороги, один із комунальників зауважив, що це вони «у Харкова навчились».