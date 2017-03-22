Шляховики з початку року витратили на латання ям 2 мільярди гривень

Шляховики з початку поточного року ліквідували понад 557 тис. кв. м ям і вибоїн на близько 6 тис. км автомобільних доріг України.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході засідання уряду.

"Ми маємо на сьогоднішній рік ураження доріг ямами на 75 тис. км, з них 25 тис. км доріг держзначення. Цього року ми вже спрямували 2 млрд грн на ямкові роботи, фактично ліквідовано 557 тис. кв. м ям на загальній протяжності близько 6 тис. км доріг, але водночас з ліквідацією ямковості ми отримуємо нові ями, які з'являються щотижня в обсязі близько 300 тис. кв. м", - сказав міністр.

При цьому Омелян зазначив, що близько 95% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури зазначав, що «Укравтодор» планує в поточному році ліквідувати ями і вибоїни на 30 тис. км українських автошляхів за передбачені в державному бюджеті кошти на ці цілі.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.