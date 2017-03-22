Влада Харкова вирішила підвищити ціни на проїзд в громадському транспорті

Виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення про підняття вартості проїзду в метрополітені з 3 до 4 грн/поїздка, у трамваях і тролейбусах — з 2,5 грн до 3 грн/поїздка.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 22 березня, під час чергового засідання виконкому.

Доповідаючи про проекти рішень заступник міського голови Михайло Фатєєв наголосив, що діючі нині тарифи на проїзд в метрополітені 3 грн за поїздку був встановлений ще в травні 2012 року.

За словами заступника мера, за цей час у кілька разів збільшилася вартість електроенергії, ціни на матеріальні ресурси та технічне обслуговування, а також збільшилася мінімальна заробітна плата.

«Пройшло вже майже 4 роки. Значно зросли витрати на складові вартості тарифу», - сказав Фатєєв, додавши, що збитки комунального підприємства «Харківський метрополітен» у 2016 році склали 141,3 млн грн.

«Пропонується встановити тариф у розмірі 4 грн за одну поїздку», - сказав Фатєєв.

Він зауважив, що з поповнених раніше проїзних Харківського метрополітену за проїзд зніматиметься вартість за старим тарифом до моменту нового поповнення.

З аналогічним мотивуванням Фатєєв зачитав рішення про підняття вартості проїзду в трамваях і тролейбусах на 0,5 грн - до 3 грн. Обидва рішення члени виконкому підтримали без обговорення.

Очікується, що рішення про підвищення цін на проїзд вступить в силу завтра, 23 березня.