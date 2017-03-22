Омелян: минулого року на дороги виділили лише 10 мільярдів із заявлених близько 20

Дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду.

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«Минулого року, незважаючи на те, що було задекларовано близько 20 млрд грн, ми отримали фактично тільки 10 млрд грн. У цьому році я дуже сподіваюся, що разом з підтримкою прем'єр-міністра нам вдасться отримати додаткові 15 млрд грн від репрофайлинга (реструктуризації з продовженням терміну обігу облігацій - УНІАН) Національного банку України», - сказав Омелян.

Він підкреслив, що питання фінансування дорожньої галузі «дуже хворобливе».

При цьому, за словами очільника уряду Володимира Гройсмана, Україна у цьому році збільшить фінансування дорожнього господарства втричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн, з них 15 млрд грн вже є в наявності, а ще 15 млрд грн надійде від репрофайлинга облігацій НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про плани направити у 2016 році близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

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Раніше міністр Омелян відзначав, що для відновлення дорожнього сектору України і приведення його до європейських норм необхідно щорічно направляти мінімум 50 млрд грн протягом 5 років, при цьому у минулому році за рахунок виділених з держбюджету 10 млрд грн було відремонтовано близько 1% усіх доріг країни.

Раніше уряд повідомляв про намір виділити на ремонт і реконструкцію доріг понад 35 млрд грн у 2017 році.

Завдяки даному фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує цього року збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах порівняно з 2016 роком в 2,2 разу - до 2,2 тис. км.