Найбільший європейський лоукостер Ryanair обіцяє ще 50 напрямків з України

Найбільший лоукостер Європи ірландська авіакомпанія Ryanair не збирається зупинятися на вже наявних напрямах з України - їхня кількість може зрости до 50.

Читайте такожНімецький лоукостер відкриє ряд нових рейсів з міст США до Києва

Про це заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю «Новое время».

"Я прилетів з Дубліна, і це зайняло менше трьох з половиною годин. Це набагато довше, ніж у середньому на наших рейсах. Але це не так погано. Існує сполучення між Манчестером і Україною. Лондон – це очевидний напрямок. В Нідерланди літати нелогічно", - зазначив він, відповідаючи на питання, чому саме ці напрямки вибрали для перших маршрутів.

За його словами, це лише перші напрямки. Потенційно може бути ще п'ятдесят нових.

Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair прийняв рішення про вихід на український ринок. Потім Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни.

З 30 жовтня 2017 року компанія відкриє 11 рейсів з Києва та Львова. З Києва авіакомпанія запустить рейси в Стокгольм, Манчестер, Лондон і Ейндховен, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.