"Укравтодор" розраховує цього року запустити перші проекти будівництва платних доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розраховує поточного року запустити перші проекти будівництва концесійних доріг у країні.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак під час засідання уряду.

"Сподіваюся, що в цьому році ми зможемо оголосити перші конкурси з концесійних проектів в Україні", - повідомив Новак.

При цьому він не уточнив, які саме ділянки доріг планується побудувати для подальшої передачі в концесію.

Він додав, що "Укравтодор" сформував робочу групу за участю народних депутатів, експертів і громадських організацій, щоб створити такий закон про концесії, "який працюватиме в реаліях України".

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що реалізація проектів платних (концесійних) доріг в Україні можлива тільки після прийняття нового закону про концесії, який може бути прийнято на початку 2017 року.

У травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів-Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більше десяти років. Але вже у вересні того самого року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує у 2016 році запустити в новому форматі даний конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесії, а також про державно-приватне партнерство.