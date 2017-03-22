"Укравтодор" і китайська компанія планують побудувати об'їзну дорогу в Кременчуці з мостом через Дніпро

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») підписало меморандум про співпрацю з китайською компанією China road and bridge corporation (CRBC), який передбачає реалізацію спільного проекту з будівництва автодороги Полтава-Олександрія на ділянці об'їзду міста Кременчук з мостовим переходом через річку Дніпро.

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Як повідомили в прес-службі держагентства, меморандум підписали керівник "Укравтодору" Славомір Новак і віце-президент China road and bridge corporation Ду Фей.

"Будівництво моста у передмісті дозволить перенаправити транзитний трафік за межі міста, розвантажить вулиці, зробить поїздки більш безпечними, істотно поліпшить екологічну ситуацію. Новий міст забезпечить не тільки якісне сполучення через Дніпро, а й сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості Подніпров'я і появі нових робочих місць» , - цитує прес-служба Новака.

У прес-службі з посиланням на очільника держагентства відзначили, що нинішнє транспортне сполучення через Дніпро є незручним, оскільки єдиний міст знаходиться у центрі міста і щодня через нього проїжджає у середньому більше 10 тис. транзитних автомобілів, більшість з яких - вантажівки.

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У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні цей міст через Дніпро має дві смуги руху для автомобілів. Міст було відкрито у 1949 році, а його опори побудовані ще у 1872 році.

Крім міського сполучення, через цей міст проходить дві важливі автомобільні дороги державного значення: національна траса Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь і міжнародна Полтава-Олександрія, яка є частиною європейського коридору Полтава-Кишинів-Слободзея (Румунія) і частиною 9-го пан'європейського транспортного коридору.

Передбачається, що після реалізації цього проекту існуючий дворівневий міст буде використовуватися виключно для внутрішньоміських поїздок. Крім того, у прес-службі додали, що у конструкції моста має бути передбачена можливість майбутнього облаштування лінії метро для сполучення лівобережної і правобережної частини Кременчука.

"Новий міст зробить переміщення жителів Кременчука значно швидшим і комфортнішим, а відсутність транзитного транспорту істотно поліпшить безпеку руху та екологічну ситуацію в місті", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укравтодор" повідомив про плани до кінця 2017 закінчити проектування автомобільної дороги у бік Угорщини, яка з'єднає українську трасу Київ-Чоп і угорську Будапешт-Ньїредьгаза.

Відповідно до держбюджету на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше ніж у 60 млрд грн.