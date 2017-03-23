Після скандального відео, на якому шляховики засипали ями землею, звільнили директора Полтавського облавтодору
Також, за порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів.
Голова «Укравтодору» Славомір Новак спільно з керівником ДАК «Автомобільні дороги України» Артемом Гриненком 22 березня звільнили директора державного підприємства Полтавський облавтодор Дмитра Осовського за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.
Відзначається, що крім директора облавтодору також звільнена з займаної посади керівниця філії, яка виконувала дорожні роботи.
Також, за порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів.
Раніше, в мережі з'явилося чергове відео, на якому зафіксовано порушення укладання асфальту. На відео зрозуміло, що в Полтаві ремонтники вирішують проблему ям на дорогах за допомогою звичайної землі з узбіччя.
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засідання Кабміну прокоментував відео: "Рок-н-рольщики", які забивають ногами асфальт. Чоловік десять, але тільки двоє – працюють. Я повернув усіх у реальність – як виглядають українські дороги", - сказав прем'єр.
У той же час Гройсман заявив, що необхідно вводити жорсткий контроль за ремонтом доріг у країні, тоді за «місяць-два ситуація виправиться».
Як повідомляв УНІАН, ДАК "Автомобільні дороги України" 16 березня звільнила директора Львівського облавтодору Андрія Сліпецького за неефективну роботу.