Після скандального відео, на якому шляховики засипали ями землею, звільнили директора Полтавського облавтодору

Голова «Укравтодору» Славомір Новак спільно з керівником ДАК «Автомобільні дороги України» Артемом Гриненком 22 березня звільнили директора державного підприємства Полтавський облавтодор Дмитра Осовського за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Відзначається, що крім директора облавтодору також звільнена з займаної посади керівниця філії, яка виконувала дорожні роботи.

Також, за порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів.

Раніше, в мережі з'явилося чергове відео, на якому зафіксовано порушення укладання асфальту. На відео зрозуміло, що в Полтаві ремонтники вирішують проблему ям на дорогах за допомогою звичайної землі з узбіччя.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засідання Кабміну прокоментував відео: "Рок-н-рольщики", які забивають ногами асфальт. Чоловік десять, але тільки двоє – працюють. Я повернув усіх у реальність – як виглядають українські дороги", - сказав прем'єр.

У той же час Гройсман заявив, що необхідно вводити жорсткий контроль за ремонтом доріг у країні, тоді за «місяць-два ситуація виправиться».

Як повідомляв УНІАН, ДАК "Автомобільні дороги України" 16 березня звільнила директора Львівського облавтодору Андрія Сліпецького за неефективну роботу.