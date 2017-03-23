Вибухи боєприпасів під Харковом: "Украерорух" закрив небо для польотів в радіусі 40 кілометрів

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") тимчасово закрило небо для польотів у радіусі 40 км від місця пожежі на розташованому неподалік міста Балаклія Харківської області військовому складі, де сьогодні вночі почали вибухати боєприпаси.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника голови відомства Юрія Лавренюка.

"Украерорух" тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця пожежі", - говориться в повідомленні з посиланням на Лавренюка.

З метою організації роботи та координації дій Мінінфраструктури направило на місце події першого заступника міністра Євгена Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області поблизу м. Балаклія на військовому складі Міністерства оборони сьогодні вночі, 23 березня, почали вибухати боєприпаси. Проводиться евакуація населення з частини міста Балаклія та довколишніх сіл у зоні можливого ураження.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) залучено понад 350 чоловік особового складу та кілька десятків одиниць техніки, приведені в готовність резервні сили і засоби, зокрема піротехнічні розрахунки.

У ДСНС також поінформували, що рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено і організовано за резервною схемою.

Мінінфраструктури повідомило, що персонал залізничної станції в місті Балаклія евакуйований, а за необхідності "Укрзалізниця" готова надати поїзди для евакуації населення. Однак поки що таких запитів не надходило. Поки що "Укрзалізниця" направила пожежні поїзди в Харківську область з метою локалізації пожежі.