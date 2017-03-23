Держаудитслужба виявила мільйонні порушення в роботі держкомпанії "Автодороги України"

Державна аудиторська служба (Держаудитслужба) за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» та її дочірніх підприємств за період з 1 липня 2012 року по 31 серпня 2016 року виявила порушення, що призвели до фінансових втрат у розмірі понад 85 млн грн.

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Зокрема, як повідомили в прес-службі Держаудитслужби, під час ревізії були виявлені факти значного завищення вартості виготовлення асфальтобетонних сумішей, які були використані в рамках виконання контрактів за держкошти.

За даними прес-служби, найбільше таких порушень Держаудитслужба виявила в діяльності Полтавського облавтодору - на суму 9,5 млн грн, Миколаївського облавтодору - на суму 8,8 млн грн, Чернігівського облавтодору - на суму 8,2 млн грн, Львівського облавтодору - на суму 8,1 млн грн.

«Через прийняття керівниками більшості дочірніх підприємств неефективних управлінських рішень сума втрачених цими підприємствами доходів і здійснення неефективних витрат становить щонайменше 270 млн грн. Найбільші неефективні витрати та втрати доходів зафіксовані в ДП "Полтавський облавтодор", ДП "Житомирський облавтодор", ДП "Львівський облавтодор", ДП "Кіровоградський облавтодор", - сказано в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що відсутність реальних кроків з боку Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") щодо чіткого законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю держкомпанії «Автомобільні дороги України", зокрема, щодо визначення статусу майна, переданого в її статут, формального контролю цієї компанії за діяльністю своїх філій, призводить до постійних зловживань під час використання майна підприємств.

Крім того, в повідомленні наголошується, що наявність вкрай зношеної ремонтно-будівельної техніки не дозволяє більшій частині дочірніх підприємств конкурувати з іншими учасниками конкурсних торгів на виконання ремонтно-будівельних робіт, що призводить до безперервного скорочення обсягів виконаних робіт.

У прес-службі додали, що про результати ревізії поінформовано Кабінет міністрів, Мінінфраструктури і «Укравтодор», яким було надано ряд пропозицій, у тому числі щодо усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна аудиторська служба (Держаудитслужба) повідомила, що за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації "Київавтодор" за період з 1 січня 2014 року і з 1 вересня 2016 року виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 млн грн.

Крім того, Держаудитслужба за підсумками проведених у 2016 році перевірок виявила фінансові порушення в облавтодорах на загальну суму близько 185 млн грн, які, зокрема, були пов'язані з встановленням завищених цін при закупівлі матеріалів і послуг для дорожньої галузі.

При цьому найбільшу кількість порушень виявлено в Київській, Львівській, Миколаївській та Чернігівській областях. Найгірша ситуація склалася в Полтавському облавтодорі, де Держаудитслужба виявила порушень майже на 57 млн грн.