У Кабміні повідомили, коли дороги приведуть у нормальний стан

Кабінет міністрів України має намір протягом 5-7 років привести у нормальний стан дорожню інфраструктуру країни, 95% з якої зношене.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Наше завдання сьогодні - за 5-7 років навести порядок на українських трасах. Українці варті того, щоб їздити по нормальних дорогах", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд буде поступово збільшувати обсяги фінансування будівництва та ремонту доріг.

Також глава уряду підкреслив, що фінансування будівництва дорожньої інфраструктури за рахунок коштів від перевиконання плану митних зборів показує позитивні результати. За словами Гройсмана, будівництво дороги Одеса-Рені, що фінансується за рахунок митниці, знаходиться під особливим контролем уряду.

"Одеса-Рені - пріоритетний проект. Уряд і я особисто приділяємо увагу, будемо безумовно продовжувати будівництво", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

У 2018 році планується запуск Дорожнього фонду, покликаного забезпечити достатнє фінансування дорожньої інфраструктури.