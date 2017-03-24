Імпорт автомобілів до України в січні збільшився на 85%

Імпорт легкових автомобілів до України в січні 2017 року збільшився порівняно з аналогічним показником січня 2016 року на 85% - до 6701 одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, порівняно з січнем 2016 року імпорт легкових авто зріс на 85%, а їх митна вартість склала 91,6 мільйона доларів.

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"Порівняно з минулим роком середня вартість однієї імпортної іномарки знизилася з 17,2 тисячі доларів до 13,7 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, найбільша кількість легкових автомобілів прибуло в Україну з Євросоюзу - 4743 штук, а найбільшою країною-постачальником стала Німеччина.

"За місяць з Німеччини до України ввезли 1890 легкових автомобілів, загальна митна вартість яких склала 25,1 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, в січні 2017 року на територію України в режимі імпорту було завезено 9219 одиниць автотранспортної техніки на суму понад 130,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 51% - до 4,8 тисячі одиниць.