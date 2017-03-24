"Кусючі" ковдри та пір'яні подушки відправляємо в історію: Балчун обіцяє замінити спальний інвентар у поїздах

Правління акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» затвердило нові стандарти постільної білизни та іншого інвентаря в пасажирських поїздах.

Про це написав голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун в Facebook.

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"Кусючі" ковдри та пір'яні подушки відправляємо в історію... Розраховуємо, що наш пасажир в найближчій перспективі забуде про пожмакані, важкі, з грудками вати матраци і сумнівного вигляду подушки. Ковдри, що кусаються, поступляться місцем новим, з сучасних комфортних екологічних матеріалів. Відмовляємося і від літнього та зимового варіантів ковдр, і переходимо на всесезонний формат. Позбавляємося від так званих «вафельних рушників» старого зразка - замість них будуть махрові, якими зручніше і приємніше користуватися", - повідомив Балчун.

Голова «Укрзалізниці» додав, що разючі зміни не відбудуться за один день, але поступово буде замінений весь інвентар.

Він також звернувся до пасажирів з проханням дбайливо ставиться до майна залізниці.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік «Укрзалізниця» завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості – чистий прибуток «Укрзалізниці» склав 303 млн грн.