"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів до Великодня

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Великодніх свят, крім раніше призначених семи додаткових потягів призначила ще один потяг за маршрутом Одеса - Харків.

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У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що загалом на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 8 додаткових поїздів за найбільш популярними напрямками і збільшила періодичність курсування трьох графікових поїздів.

Зокрема, додатковий поїзд №270/269 Одеса - Харків відправлятиметься з Одеси 13 та 17 квітня о 15:24 і прибуватиме до Харкова о 08:34. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 14 і 18 квітня о 16:13 і прибувати до Одеси о 09:17.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на цей поїзд вже відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня сім додаткових потягів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля і Дніпра, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, і з Дніпра до Івано-Франківська. Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування трьох цілорічних поїздів: з Дніпра до Кривий Рогу та Одеси, з Одеси до Чернівців, а також з Києва до Запоріжжя.