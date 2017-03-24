В "Укрзалізниці" повідомили, скільки їхніх вагонів залишилося на окупованому Донбасі

На непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей залишилося 29375 вантажних вагонів.

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Про це БізнесЦензор повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Станом на 22 березня 2017 року на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей знаходиться 29375 вантажних вагонів, у тому числі 5879 вантажних вагонів, які належать іншим підприємствам України", - відзначили в УЗ.

Нагадаємо, загальний парк вантажних вагонів УЗ становить приблизно 104 тис. штук. Таким чином, в результаті торгової блокади окупованих частин Донецької і Луганської областей, "Укрзалізниця" втратила чверть парку вантажних вагонів.

Зазначимо, що вагонний парк ПАТ "Укрзалізниця" знаходиться в критичному стані - його зношення понад 90%.

Крім того, на окупованій промосковськими бойовиками території Донбасу залишилося 226 тепловозів, 68 електровозів, 49 дизель-секцій і 94 електросекції, які належать "Укрзалізниці".

Всього, станом на жовтень 2016 року, в УЗ працювало 2,4 тисячі тепловозів і 1,3 тисячі електровозів.

Як повідомляв УНІАН, у січні ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, якими з окупованих районів до України надходило вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.