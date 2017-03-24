Корпорація "УкрАвто" за рік скоротила збиток у 140 разів

Українська автомобільна корпорація («УкрАвто»), найбільший автовиробник і дистриб'ютор автомобілів в Україні, за підсумками 2016 року скоротила чистий збиток в 140 разів – до 3,076 млн грн з 430,7 млн грн у 2015 році.

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Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства за минулий рік збільшилася на 2,1% – до 3,73 млрд грн.

Поточні зобов'язання компанії за звітний період незначно збільшилися – на 0,1%, до 1,05 млрд грн, а довгострокові зобов'язання збільшилися на 5,2% – до 1,585 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість заводу за підсумками минулого року збільшилася на 4,5% – до 1,521 млрд грн.

Чисельність співробітників минулого року скоротився порівняно з 2015 роком на 18,2% – до 889 осіб з 1051 особи.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року корпорація «УкрАвто» скоротила чистий збиток у 2,3 раза – до 430 млн грн з 1,009 млрд грн в 2014 році.

Корпорація "УкрАвто" є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій Запорізького автомобілебудівного заводу і польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.