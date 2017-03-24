"Київстар" за рік заробив 3 мільярди гривень

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» у 2016 році збільшив чистий прибуток на 19,6% порівняно з 2015 роком - до 3,08 млрд грн.

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Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вартість активів «Київстару» за підсумками минулого року зросла на 5,7% і становила 17,65 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість підприємства на кінець 2016 року становила 2,14 млрд грн, що на 7% більше, ніж роком раніше.

Поточні зобов'язання «Київстару» за минулий рік зросли на 11,3% - до 5,86 млрд грн, а довгострокові - на 16,7%, до 219,07 млн грн.

Як раніше повідомляла прес-служба оператора, виручка компанії «Київстар» за підсумками 2016 року зріс на 11% в порівнянні з 2015 роком - до 14,96 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Київстар» збільшив чистий прибуток на 11,4% порівняно з 2014 роком – до 2,446 млрд грн. Чистий дохід оператора за 2015 рік збільшився на 15,08% – до 14,933 млрд грн.

Компанія «Київстар» заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російськими коренями VimpelCom.