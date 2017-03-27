Латвійська авіакомпанія АirBaltic відновила прямі авіарейси з Одеси до Риги

Латвійська авіакомпанія АirBaltic сьогодні, 27 березня, відновила прямі рейси за маршрутом Рига-Одеса-Рига.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор міжнародного аеропорту «Одеса» Віталій Портянко.

Перший літак, який доставив до Одеси 66 пасажирів, зустріли водяним салютом.

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«Сьогодні після 3-річної перерви АirBaltic відновила прямі рейси», - сказав Портянко.

Посол Латвії в Україні Юрій Пойканс під час церемонії прийняття першого рейсу наголосив, що відновлення авіарейсів в Одесу з Риги є доказом поліпшення ситуації в нашій країні, незважаючи на деякі труднощі.

«Це також свідчить про тісні зв'язки України й Латвії у різних сферах, у тому числі, транспортній. В середині червня намічається безвізовий режим між Україною і Євросоюзом, і я дуже сподіваюся, що цей рейс дасть додатковий поштовх розвитку туризму. Символічно, що рейс відкривається за тиждень до візиту президента України Петра Порошенка до Латвії. Візит відбудеться наступного тижня, 4 квітня», - сказав Пойканс.

Він висловив упевненість у тому, що відновлення авіарейсу викличе інтерес у самій Латвії, де 2% населення складають етнічні українці. Передбачається, що напрямок користуватиметься попитом у літніх латвійців, які ностальгують за «старою Одесою», а також – у молодих людей, які цікавляться цим українським містом, у моряків і бізнесменів.

Поки що рейси виконуватимуться двічі на тиждень. Виліт з Риги - щоп'ятниці та щонеділі о 23.35, з Одеси – щопонеділка і щосуботи о 3.45 за місцевим часом.

За словами регіонального представника AairBaltic в Україні Марії Радченко, рейс відкриє одеситам нові можливості для подорожей до Європи і Скандинавії. Крім того, це додаткова можливість для європейців відвідати Одесу.

«На першому етапі рейси виконуватимуться двічі на тиждень, з вильотом з Риги щоп'ятниці та щонеділі о 23.35, з Одеси - щопонеділка і щосуботи о 03.45 за місцевим часом. У червні і липні планується послідовне збільшення частоти польотів до 4 рейсів на тиждень», - сказала Радченко.

Лінію обслуговуватимуть літаки Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) забезпечує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 пунктів призначення. Компанія пропонує стикування в аеропорту Риги з пунктами призначення маршрутної мережі авіакомпанії в Скандинавії, Європі, СНД і на Близькому Сході. Флот компанії складається з 25 літаків - Boeing і Bombardier Q400Next Gen.