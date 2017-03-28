"Укрпошта" планує привести до України Amazon

ДП "Укрпошта" планує привести в Україну Amazon. Про це повідомив генеральний директор ДП "Укрпошта" Ігор Смілянський в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.

"Зараз ми дуже хочемо завести Amazon в нашу країну. Зараз ми працюємо з нашими партнерами, тому що це міжнародний поштовий обіг, це вимагає деякого часу. Логістично ми готові, але це міжнародні угоди й в цьому випадку ми маємо працювати з американською поштою - це великий монополіст, і вони не надто швидко рухаються. Решта - це співпраця з нашими митними органами, митниця повинна збільшити штат, щоб пропускати ці товари", - сказав Смілянський.

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За його словами, залучити Amazon можна вже до кінця 2017. "Але обіцяти не буду, тому що не впевнений", - додав директор ДП "Укрпошта".

Раніше УНІАН повідомляв, що українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" має намір підвищити тарифи на свої послуги у середньому на 50% за рішенням Нацкомісії з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Довідка УНІАН. Amazon — американська компанія, найбільша у світі з обігу серед тих, що продають товари і послуги через інтернет, й один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту.