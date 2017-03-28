Оператор 5 найбільших річкових портів України скоротив прибуток на 60%

Судноплавна компанія "Укррічфлот" (Київ) за підсумками 2016 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком на 58,4% - до 26,5 мільйона гривень з 63,76 мільйона гривень.

Про це сказано в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення річних зборів акціонерів, призначених на 29 квітня.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Читайте такожУкраїнське Дунайське пароплавство скоротило прибуток майже на 45%

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства за звітний період скоротилася порівняно з 2015 роком на 1,4% - до 1,25 мільярда гривень.

Сумарна дебіторська заборгованість судноплавної компанії за підсумками минулого року зросла на 24,7% - до 133,8 мільйона гривень.

Поточні зобов'язання підприємства за підсумками 2016 року скоротилися на 3,8% – до 241,86 мільйона гривень, тоді як довгострокові зобов'язання зросли на 3,9% - до 147,81 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, судноплавна компанія "Укррічфлот" в 2015 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком в 7,2 рази - до 63,76 мільйона гривень з 8,85 мільйона гривень.

АСК "Укррічфлот" займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки та зберігання, а також суднобудуванням, ремонтом суден. "Укррічфлот" володіє портами і флотом, в якому налічується близько 400 суден.

Компанія виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, у Чорному та Середземному морях, у північних морях Європи, а також на західному узбережжі Атлантичного океану.

C серпня 2007 року "Укррічфлот" входив до групи компаній "Енергетичний стандарт" російського бізнесмена Костянтина Григоришина. За станом на кінець 2016 року більше 12% акцій "Укррічфлоту" належало кіпрської компанії Culata Limited, якій, за даними видання "Наші гроші", володіє депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін. Мажоритарним акціонером "Укррічфлоту", що володіють більше 66% акцій, є пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "П'ятий", що працює в інтересах компанії "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" з групи Григоришина.