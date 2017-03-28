"Укрзалізниця" збільшила до дев'яти кількість додаткових поїздів до Великодня

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених восьми додаткових поїздів, призначила ще один потяг за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Рахів.

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У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що всього на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 9 додаткових поїздів у популярних напрямках і збільшила періодичність курсування 6 графікових поїздів.

Зокрема, додатковий поїзд 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів відправлятиметься зі столиці 14 і 16 квітня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 15 і 17 квітня о 17:38 і прибуватиме до Києва о 09:16.

Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування ще трьох цілорічних поїздів: № 134/133 Миколаїв - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Миколаєва 14, 17 квітня, а з Івано-Франківська 15, 18 квітня; № 148 Одеса-Київ, який відправлятиметься з Одеси 14, 16, 18 квітня, а зі столиці - 13, 15, 17 квітня; № 92 Костянтинівка-Одеса, який відправлятиметься з Костянтинівки 13, 15, 17 квітня, а з Одеси - 14, 16, 18 квітня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці потяги вже відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і у залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня 8 додаткових поїздів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля і Дніпра, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська і з Одеси до Харкова. Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування трьох цілорічних поїздів: з Дніпра до Кривого Рогу та Одеси, з Одеси до Чернівців, з Києва до Запоріжжя.