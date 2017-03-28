У Данії Uber опинився поза законом

Сервіс онлайн-замовлення таксі Uber повідомив про закриття своїх послуг у Данії через новий закон, який посилить вимоги для водіїв таксі, передає Європейська правда.

Офіційний представник Uber в Данії Крістіан Агербо повідомив, що компанія, яка присутня в Данії з 2014 року, припиняє послуги перевезень через нові вимоги до таксі та прокатних автомобілів, згідно з якими машини повинні мати датчики присутності на сидіннях і лічильники.

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Uber перестане пропонувати свої послуги в Данії 18 квітня, але компанія збереже присутність у скандинавській країні, де її інженери продовжують роботу по розробці технології для сервісу спільних поїздок по всьому світу.

Компанія заявила, що "запропоновані правила потрібно міняти", щоб Uber міг працювати в Данії. Uber повідомив, що мав у Данії близько 2000 "активних водіїв" і близько 300 тисяч осіб завантажили додаток.

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Міністр транспорту країни, який активно підтримує Uber, був змушений під тиском політичних партій підписати пропозиції посилити стандарти на послуги таксі.

"В нинішньому вигляді Uber, ймовірно, незаконний", - сказав міністр, додавши: "я вважаю, що ми повинні бути відкриті для нових технологій і інноваційних бізнес-моделей".

Данські прокурори заявили, що Uber, який вже заборонили в декількох містах Європи, своєю діяльністю схожий на послуги нелегального таксі.

Минулого року суд Данії ухвалив рішення, що сервіс Uber є нелегальним перевізником і наказав водієві компанії заплатити штраф у 6000 крон.