"Київпастранс" хоче купити 80 тролейбусів за 500 мільйонів

Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на закупівлю 80 низькопідлогових тролейбусів загальною очікуваною вартістю 510 млн грн із ПДВ.

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Зокрема, згідно з розміщеним на порталі електронних держзакупівель Prozorro оголошенням, один із двох лотів передбачає закупівлю 60 тролейбусів із низьким рівнем підлоги довжиною не менше 11,9 метрів очікуваною вартістю 318 млн грн, другий лот - закупівлю 20 тролейбусів довжиною не менше 18,5 метрів очікуваною вартістю 192 млн грн.

Кінцевий термін подачі конкурсних заявок від претендентів - 25 квітня, початок аукціону заплановано на 31 травня.

При цьому переможець буде зобов'язаний поставити тролейбуси в період із 24 травня по 29 грудня цього року.

У тендерній документації зазначається, що єдиним критерієм відбору переможця буде ціна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року "Київпастранс" купив 5 нових тролейбусів «Богдан Т70117» із кондиціонерами, системами автономного ходу і відеоспостереженням на суму близько 25 млн грн.

У грудні 2016 року комунальне підприємство "Київпастранс" придбало два нових польських трамвая Pesa.