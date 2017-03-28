Звільнення українців від "мобільного рабства" знову затягується

Впровадження послуги перенесення номера під час зміни оператора (MNP) знову затягується через оскарження результатів тендеру на впровадження цього сервісу української ІТ-компанією «Діалінк», що брала участь в торгах.

Про це повідомила прес-служба компанії «Ес Ай Центр» (SI Center), що перемогла в тендері з впровадження послуги MNP.

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«Поведінка компанії «Діалінк» щонайменше неприємно дивує. Нескінченні судові позови тільки відтягують дату кінцевого впровадження послуги MNP в Україні», - цитує прес-служба директора з юридичних питань холдингу Softinvest, в структуру якого входить компанія «Ес Ай Центр», Ганну Коктиш.

Згідно з повідомленням, в середу, 29 березня, Вищий господарський суд України розгляне касаційну скаргу «Діалінку» на рішення судів двох інстанцій про визнання недійсним укладеного договору між компанією «Ес Ай Центр» та Українським державним центром радіочастот (УДЦР). А в четвер, 30 березня, Вищий адміністративний суд України розгляне касаційну скаргу «Діалінку» на рішення судів двох інстанцій про скасування рішення Антимонопольного комітету України.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію «Діалінк», після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

21 квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр». Це рішення в свою чергу викликало невдоволення з боку переможених учасників «Т4В» і «Діалінк», які вирішили знову оскаржити його результати в АМКУ і судах.

21 жовтня 2016 року Господарський суд Києва зобов'язав УДЦР укласти договір з переможцем тендеру - компанією «Ес Ай Центр».

11 січня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнавши IT-компанію «Ес Ай Центр» переможцем тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP).