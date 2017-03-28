Звільнення українців від "мобільного рабства" знову затягується
Один із учасників тендеру на впровадження послуги перенесення номера оскаржив результати.
Впровадження послуги перенесення номера під час зміни оператора (MNP) знову затягується через оскарження результатів тендеру на впровадження цього сервісу української ІТ-компанією «Діалінк», що брала участь в торгах.
Про це повідомила прес-служба компанії «Ес Ай Центр» (SI Center), що перемогла в тендері з впровадження послуги MNP.
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«Поведінка компанії «Діалінк» щонайменше неприємно дивує. Нескінченні судові позови тільки відтягують дату кінцевого впровадження послуги MNP в Україні», - цитує прес-служба директора з юридичних питань холдингу Softinvest, в структуру якого входить компанія «Ес Ай Центр», Ганну Коктиш.
Згідно з повідомленням, в середу, 29 березня, Вищий господарський суд України розгляне касаційну скаргу «Діалінку» на рішення судів двох інстанцій про визнання недійсним укладеного договору між компанією «Ес Ай Центр» та Українським державним центром радіочастот (УДЦР). А в четвер, 30 березня, Вищий адміністративний суд України розгляне касаційну скаргу «Діалінку» на рішення судів двох інстанцій про скасування рішення Антимонопольного комітету України.
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Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію «Діалінк», після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.
21 квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр». Це рішення в свою чергу викликало невдоволення з боку переможених учасників «Т4В» і «Діалінк», які вирішили знову оскаржити його результати в АМКУ і судах.
21 жовтня 2016 року Господарський суд Києва зобов'язав УДЦР укласти договір з переможцем тендеру - компанією «Ес Ай Центр».
11 січня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнавши IT-компанію «Ес Ай Центр» переможцем тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP).