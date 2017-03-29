Імпорт автобусів до України збільшився в 2 рази

Імпорт автобусів до України в січні 2017 року збільшився порівняно з січнем 2016 року в 2 рази - до 88 одиниць, а їх митна вартість становила 7,3 млн дол.

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Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

При цьому найбільша кількість автобусів прибула до України з Білорусі та Німеччини.

«З Білорусі в країну прибуло 58, а з Німеччини - 18 автобусів. Середня митна вартість одного білоруського автобуса становила 119 тис. дол., а привезеного з Німеччини - 12 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, в січні 2017 року на територію України в режимі імпорту було завезено 9219 одиниць автотранспортної техніки на суму понад 130,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продаж нових автобусів в Україні в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року зріс на 48,5% - до 159 одиниць.