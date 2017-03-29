Уряд погасить понад 660 мільйонів боргів перед підрядниками "Укравтодору"

Кабінет міністрів України спрямує 661,9 млн грн на погашення заборгованості перед підрядниками Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") за раніше виконані роботи на автошляхах.

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Відповідне рішення було прийнято одноголосно в ході засідання уряду за поданням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"Всі суми боргів підтверджено відповідними перевірками Держфінінспекції і Мінфіну", - повідомив Омелян.

Присутній на засіданні уряду віце-прем'єр Володимир Кістіон зазначив, що з передбачених 871 млн грн Держфінінспекція і Мінфін підтвердили якість виконаних робіт на суму 661,9 млн грн.

«З 871 млн грн підтверджено і перевірено 661,9 млн грн. У решти є перелік робіт, які виконувалися на непідконтрольній Україні території. Тобто підтвердити якість робіт неможливо. Є пропозиція врахувати на погашення перевірену суму, а решту суми доопрацювати», - сказав Кістіон, після чого було прийнято позитивне рішення.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтодору", за період невиплати боргів, з 2012 по 2016 роки, перестали працювати через фінансову неспроможність близько 60 дорожніх підприємств.

У червні 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення спрямувати 513,6 млн грн на погашення заборгованості перед підрядниками "Укравтодору" за раніше виконані роботи на автошляхах за рахунок залишків коштів на рахунках агентства, отриманих від розміщення облігацій під держгарантії.