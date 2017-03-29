У Мінінфраструктури повідомили, коли дозволять польоти в районі Балаклії

Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху опівночі 30 березня скасує заборону на здійснення польотів у районі розташованих недалеко від міста Балаклія Харківської області військового складу, де 23 березня почали вибухати боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

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"На початку доби 30 березня 2017 року Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху скасує заборону використання повітряного простору над складами боєприпасів у Харківській області", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в місті Балаклія (Харківська обл.) почали вибухати боєприпаси і розгорілася пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Тоді ж Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") тимчасово закрила небо для польотів в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі на військовому складі.

Через вибухи були евакуйовані майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. В результаті розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 осіб отримали поранення.

24 березня пожежу було загашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня. Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.