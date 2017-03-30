Toyota відкличе майже 3 мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

Японський автоконцерн Toyota Motor Corp. оголосив про відкликання 2,9 мільйона автомобілів у Японії, Китаї та інших регіонах з-за можливих проблем з подушками безпеки, повідомляє Росбалт.

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"Відкликанню підлягають седани Corolla Axio і кросовери RAV4 SUV, на яких встановлені подушки безпеки японської компанії Takata. У инфляторах подушок цього виробника використовується речовина нітрат амонію, яке при коливаннях температури втрачає свої властивості і може вибухнути з надмірною силою, що може привести до травм і загибелі водія і пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Несправні подушки японської компанії Takata вже стали причиною загибелі щонайменше 16 осіб, здебільшого в США.

За даними Autocar, через проблеми з подушками безпеки Takata тільки в США було відкликано близько 42 мільйонів автомобілів. Свої автомобілі були змушені відкликати як мінімум 13 автовиробників, в тому числі Honda, Audi, BMW, Volkswagen, Mitsubishi і Nissan. У загальній складності було відкликано більше 100 мільйонів машин по всьому світу.

У 2015 році в США Takata була оштрафована на 70 мільйонів доларів, компанії було заборонено використовувати нітрат амонію. У січні 2017 року Takata визнала себе винною у зв'язку з несправністю вироблених компанією подушок і зобов'язалася виплатити 1 мільярд доларів для врегулювання претензій за підсумками розслідування Мін'юсту США. З них 25 мільйонів доларів будуть виплачені в якості штрафу, 125 мільйонів доларів підуть на компенсації постраждалим і родичам загиблих, 850 мільйонів доларів отримають автовиробники змушені відкликати свої автомобілі через дефект.