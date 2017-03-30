"Укрзалізниця" призначила на травневі свята 4 додаткових поїзди

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період травневих свят призначила 4 додаткових поїзди у західному та південному напрямках, а також додаткові рейси двох графікових поїздів з Дніпра і Костянтинівки в Одесу.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що в період з 26 квітня по 10 травня по Україні курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня), №197/198 Київ - Ковель (відправлення з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня), № 270/269 Одеса - Харків (відправлення з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня), № 235 Харків - Ужгород (відправлення з Харкова 28 квітня, 2, 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня).

Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування двох графікових поїздів: № 63/64 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса, який буде відправлятися в додаткові рейси з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7 9 травня; поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса, який відправиться в додатковий рейс з Костянтинівки 27 квітня, а з Одеси 26, 28 травня.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця", крім раніше призначених 9 додаткових поїздів до Великодня, призначила ще один склад №203/207 за маршрутом Жмеринка - Ужгород, який відправиться з Жмеринки 16 квітня о 21:00 і прибуде в Ужгород в 09:29. Таким чином, на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 10 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 6 графікових поїздів.

Крім іншого, на період шкільних канікул "Укрзалізниця" призначила ще два додаткових поїзди: № 197/198 Київ - Ковель, який вирушатиме зі столиці та Ковеля 2 квітня, а також поїзд № 298 Херсон - Київ, який відправиться з Херсона 2 квітня, а зі столиці 3 квітня.

Таким чином, у період канікул з 24 березня по 3 квітня в Україні будуть курсувати 8 додаткових поїздів, крім того, в цей період 4 графікових поїзди здійснять додаткові рейси.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня 9 додаткових потягів з Києва в Харків, Львів, Ковель, Дніпро, Івано-Франківськ та Рахів, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра в Івано-Франківськ і з Одеси до Харкова.