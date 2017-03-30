В Україні впровадять електронний квиток у транспорті – "першопрохідці" Київ, Львів і Дніпро

Пілотний проект з впровадження в Україні єдиного електронного квитка в міському та приміському транспорті, передбачений в прийнятому Верховною Радою законі, буде розпочато у Києві, Львові та Дніпрі.

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«Київ, Дніпро і Львів стануть першими містами, де буде запроваджено електронний квиток у пілотному режимі, а потім ця практика пошириться на всю Україну», - повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на очільника міністерства Володимира Омеляна.

У повідомленні з посиланням на міністра зазначається, що електронний квиток широко розповсюджений у багатьох європейських країнах.

«Для України це поки майбутнє, яке незабаром стане реальністю. Ми працюємо саме для того, щоб залучити провідні європейські норми в Україну та зробити їх звичними для людей, суспільства і бізнесу», - цитує міністра прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському та приміському пасажирському транспорті. Як очікується, електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість державного транспорту і, як результат, сприяти скороченню потреби у бюджетному фінансуванні.

У лютому президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Раніше виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Мерило відзначала, що вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 млн євро.

17 листопада 2016 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з міською владою Львова про виділення кредиту у розмірі 10 млн євро на впровадження в місті автоматизованої системи оплати проїзду, яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також створення електронних карток.

Львівські міська влада відзначали, що впровадження електронного квитка дозволить збільшити прибутковість підприємств транспорту на 30-40%.