Харківський аеропорт почав прийом рейсів найбільшого турецького авіаперевізника Turkish Airlines

Найбільший турецький авіаперевізник Turkish Airlines починає польоти з Міжнародного аеропорту "Харків", який управляється компанією бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомляє прес-служба терміналу, 30 березня до Харкова прибув перший рейс авіакомпанії Turkish Airlines сполученням Стамбул – Харків, після якого пройшла церемонія презентації напрямку.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків" Володимир Васильченко привітав керівництво Turkish Airlines і підкреслив, що харківський аеропорт пордемонстрував в 2016 році зростання пасажиропотоку на 60%.

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"Ми розраховуємо, що з приходом такої іменитої, однієї з кращих авіакомпаній в світі наше зростання в подальшому буде збільшуватися. Я бажаю успіхів новому рейсу", - сказав Васильченко.

У свою чергу представник керівництва Turkish Airlines Ахмет Олмуштур зазначив, що Харків – це "шоста точка в Україні", звідки виконує компанія рейси. До 30 травня буде виконуватися 4 рейси на тиждень, а з 30 травня – 7 рейсів на тиждень. За його словами, продаж квитків на рейс до Харкова здійснюється близько 3 місяців, але вже зроблено 8 тисяч квитків – показник, що перевищує середній.

Перший заступник керівника Харківської ОДА Марк Беккер додав, що для області відкриття рейсу – "велика подія", яке буде сприяти пожвавленню відносин між Харківщиною та Туреччиною. "Я глибоко переконаний в тому, що ці рейси не тільки сприятимуть збільшенню вантажопасажирських перевезень між Харковом і Туреччиною, а також іншими країнами, але і буде сприяти зміцненню дружніх взаємин між Україною і Туреччиною", - сказав Беккер.

Міжнародний аеропорт "Харків" був реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Розмір нової злітно-посадкової смуги 2500 х 45 м. Реконструкція аеропорту проведена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій бізнесмена Олександра Ярославського в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету України на реконструкцію аеродромного комплексу, – 191,3 млн. дол.