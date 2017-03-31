Сьогодні відбудеться перший політ українського багатоцільового літака Ан-132Д (відео)

Сьогодні, 31 березня, на ДП "Антонов" відбудеться визначна подія у створенні нового багатоцільового літака Ан-132 – перший політ літака-демонстратора Ан-132Д. Про це повідомили у прес-службі підприємства.

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Літак пролетить за маршрутом аеродром "Святошин" (м.Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).

На сторінці "Антонова" у Facebook оприлюднили відео швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому "Святошин", які літак виконав, готуючись до першого польоту.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132. Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну "Укроборонпром" і підприємства "Антонов", що входить до складу концерну. Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації цього літака.