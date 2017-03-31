Новий український багатоцільовий Ан-132D здійснив свій перший політ
13:00, 31 березня 2017Транспорт/Звя'зок
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Ан-132D вже виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі.
Ан-132D підніметься в небо / Фото УНІАН
Сьогодні, 31 березня, уперше підніметься у небо український Ан-132D. Пряму трансляцію на своєму YouTube-каналі веде 5 канал.
Політ відбуватиметься за маршрутом аеродром "Святошин" (м.Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).
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За програмою підготовки до першого польоту Ан-132D вже виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому "Святошин".
Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов" 20 грудня представило перший зразок нового транспортного літака Ан-132D.
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