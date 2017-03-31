Новий український багатоцільовий Ан-132D здійснив свій перший політ

Ан-132D вже виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі.

Сьогодні, 31 березня, уперше підніметься у небо український Ан-132D. Пряму трансляцію на своєму YouTube-каналі веде 5 канал. Політ відбуватиметься за маршрутом аеродром "Святошин" (м.Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель). Читайте також"Антонов" показав нове відео з українським багатоцільовим літаком Ан-132D За програмою підготовки до першого польоту Ан-132D вже виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому "Святошин". Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов" 20 грудня представило перший зразок нового транспортного літака Ан-132D.

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