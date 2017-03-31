Оприлюднено відео першого польоту багатоцільового АН-132

Новітній український багатоцільовий транспортний літак – АН132Д – виконує демонстраційні польоти в Києві. Відеозапис одного з пробних польотів АН-132Д з'явився на YouTube-каналі фотографа Сергія Смика.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132. Замовником і партнером у реалізації цього літака виступила Саудівська Аравія.

Особливістю літака є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах. Вантажопідйомність АН-132 становить 9200 кг, довжина – 24,6 метра, висота – 8,8 метра, розмах крила – 29 метрів.